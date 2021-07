Stand: 06.07.2021 11:17 Uhr Hamburg Towers holen US-Forward Hinrichs

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat Seth Hinrichs verpflichtet. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner kommt vom spanischen Club Manresa (nahe Barcelona) an die Elbe. "Ich freue mich so viele bekannte Gesichter zu sehen. Außerdem kann ich es kaum erwarten, wieder für Pedro zu spielen. Für mich ist er einer der besten Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe", sagte der Forward, der von 2017 bis 2019 bei Rasta Vechta unter Trainer Pedro Calles spielte. In Hamburg trifft Hinrichs auch seine früheren Rasta-Kollegen Max DiLeo und Robin Christen wieder. | 06.07.2021 11:17