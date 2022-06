Stand: 27.06.2022 13:55 Uhr Hamburg Towers holen Kendale McCullum aus Gießen

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat Kendale McCullum verpflichtet. Wie die Hanseaten am Montag mitteilten, wechselt der 26 Jahre alte Amerikaner von Absteiger Gießen 46ers zum letztjährigen Playoff-Teilnehmer. In Hamburg erhält der beste Vorlagengeber der vorigen Saison einen Vertrag bis 2023. "Kendale ist ein Point Guard mit gewaltigem Speed, der Löcher in die Defense reißen und damit Vorteile für seine Mitspieler kreieren kann. Dazu ist er ein exzellenter Verteidiger am Ball und kann hier massiv Druck ausüben", meinte Towers-Coach Raoul Korner über den Zugang.| 27.06.2022 13:51