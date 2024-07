Stand: 18.07.2024 12:32 Uhr Hamburg Towers holen Forward Barnett

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat Forward Jordan Barnett verpflichtet. Der 29-Jährige kommt von Alba Féhervár aus Ungarn in die Hansestadt, wie die Towers mitteilten. In Hamburg erhält der US-Amerikaner einen Vertrag bis 2025. Barnett sammelte bereits Bundesliga-Erfahrung bei seinen Stationen Gießen46er und Rasta Vechta. Sein Durchbruch gelang ihm in den vergangenen drei Jahren in Ungarn. In der vergangenen Saison kam er auf durchschnittlich 15,8 Punkte und 6,7 Rebounds. | 18.07.2024 12:30