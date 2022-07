Stand: 28.07.2022 12:06 Uhr Hamburg Towers holen Amerikaner Woodard aus Ludwigsburg

Der US-Amerikaner James Woodard verstärkt den Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers. Der 28 Jahre alte Guard vom Ligarivalen Ludwigsburg wechselt in die Hansestadt, wo er einen Vertrag bis 2023 erhält. In der Saison 2019/20 hatte Woodard bereits bei Bayreuth unter dem neuen Hamburger Headcoach Raoul Korner gespielt und war dort zum Topscorer avanciert. "In Bayreuth zählte James zu den stärksten Guards der Liga", sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby. "Dass er genau das sein kann, hat er nach überstandener Verletzung auch in den Playoffs für Ludwigsburg gezeigt", fügte er hinzu. | 28.07.2022 12:08