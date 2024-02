Stand: 10.02.2024 20:39 Uhr Hamburg Towers gewinnen BBL-Nordduell mit den Rostock Seawolves

Die Hamburg Towers haben das Nordduell in der Basketball Bundesliga (BBL) mit den Rostock Seawolves für sich entschieden. 105:89 (58:43) setzten sich die Hamburger am Samstagabend vor 3.400 Zuschauern in eigener Halle durch. Die Towers festigten mit dem elften Sieg im 19. Spiel ihren Play-off-Platz. Rostock gerät nach der siebten Niederlage in Serie dagegen zunehmend in Not. Beste Werfer waren Aleksander Dziewa mit 22 Zählern für die Gastgeber und Chevez Goodwin, der für die Mecklenburger ebensoviele Punkte markierte. | 10.02.2024 20:39