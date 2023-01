Stand: 25.01.2023 22:52 Uhr Hamburg Towers gelingt im EuroCup der Befreiungsschlag

Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend vier Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander ist den Hamburg Towers der lang ersehnte erste Sieg in der Ära des neuen Trainers Benka Barloschky gelungen. Der Basketball-Bundesligist setzte sich am Mittwochabend im EuroCup-Spiel beim polnischen Club Slask Wroclaw (Breslau) mit 100:64 (50:34) durch und kam damit im zwölften Spiel in der B-Gruppe zum vierten Erfolg. Bester Werfer der Hamburger war Anthony Polite (19 Punkte). | 25.01.2023 22:25