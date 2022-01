Stand: 27.01.2022 16:17 Uhr Hamburg Towers gegen Ulm wieder vor bis zu 1.000 Zuschauern

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers kann auch sein Heimspiel am Sonnabend (18.00 Uhr) gegen Ratiopharm Ulm vor 1.000 Zuschauern austragen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, müssen die Plätze in der Arena aber aufgrund einer Bestimmung des Gesundheitsamtes neu angeordnet werden. Die zugelassenen Dauerkarten-Inhaber werden in einem Schachbrettmuster auf den Tribünen platziert. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Die Gäste aus Baden-Württemberg sind aktuell Tabellendritter. Das Hinspiel im Dezember hatte Ulm knapp mit 78:74 für sich entschieden. | 27.01.2022 16:17