Stand: 22.10.2023 17:13 Uhr Hamburg Towers gegen Tel Aviv: Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Das Spiel der Towers Hamburg am Dienstag (19.30 Uhr) im Eurocup gegen Hapoel Tel Aviv ist wegen der Eskalation im Nahost-Konflikt als Hochrisiko-Spiel eingestuft worden. Wie der Basketball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, wurden die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend verschärft. So sei die Mitnahme von Taschen aller Art in die Arena untersagt. Fans dürfen auch keine Trommeln, Fahnen und Banner, Schwenkfahnen, Doppelhalter, Zaunfahnen oder Megafone mitbringen. Durch verschärfte Zugangskontrollen müssen Besucher mit "erheblich längeren Zeiten am Einlass" rechnen. Daher ist die Arena im Stadtteil Wilhelmsburg bereits ab zwei Stunden vor Spielbeginn geöffnet. | 22.10.2023 17:12