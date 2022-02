Stand: 11.02.2022 22:12 Uhr Hamburg Towers feiern knappen Sieg gegen Würzburg

Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) wichtige zwei Punkte im Kampf um die Play-off-Plätze eingeheimst. Gegen Kellerkind Würzburg feierten die Norddeutschen am Freitagabend einen 113:103 (60:54)-Erfolg und schoben sich mit 22:18 Punkten in der Tabelle vorübergehend an der BG Göttingen (20:14) vorbei auf Rang acht. Maik Kotsar war mit 30 Zählern erfolgreichster Werfer der Towers. | 11.02.2022 22:12