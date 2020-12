Stand: 03.12.2020 21:21 Uhr Hamburg Towers feiern dritten Sieg im dritten Saisonspiel

Die Hamburg Towers sorgen unter ihrem neuen Trainer Pedro Calles in der Basketball-Bundesliga weiter für Furore. Am Donnerstagabend setzten sich die Norddeutschen bei den Baskets Bonn bemerkenswert deutlich mit 93:63 (35:39) durch. Für die "Türme" war es der dritte Sieg in ihrem dritten Saisonspiel. Mit 6:0 Punkten nimmt Hamburg zumindest vorübergehend den zweiten Tabellenplatz ein. Erfolgreichster Spieler bei den Norddeutschen war Kameron Taylor mit 21 Punkten. Ergebnisse und Tabelle | 03.12.2020 21:22