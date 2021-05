Stand: 04.05.2021 21:17 Uhr Hamburg Towers feiern Last-Second-Sieg gegen BG Göttingen

Die Hamburg Towers haben ihr letztes Heimspiel in der regulären Saison der Basketball-Bundesliga gewonnen. Mit 93:91 (49:40) besiegte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles am Dienstagabend die BG Göttingen dank eines erfolgreichen Nahdistanzwurfes von T.J. Shorts in der Schlusssekunde. Trotz des Erfolgs bleiben die Hamburger Tabellensiebter. Göttingen hat durch die Niederlage die Play-offs verpasst. Ergebnisse und Tabelle | 04.05.2021 20:58