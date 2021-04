Stand: 23.04.2021 20:52 Uhr Hamburg Towers feiern Heimsieg gegen Würzburg

Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga zurück in die Erfolsgspur gefunden. Vier Tage nach der Niederlage in Chemnitz setzte sich das Team von Trainer Pedro Calles im Heimspiel gegen die Baskets Würzburg mit 95:83 (50:44) durch und festigte damit den sechsten Tabellenplatz. Die Play-off-Teilnahme steht schon länger fest. Maik Kotsar, der erst vor wenigen Tagen bei den Hamburgern um ein jahr verlängerte, war mit 21 Punkten bester Werfer der Towers. | 23.04.2021 20:51