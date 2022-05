Stand: 23.05.2022 11:08 Uhr Hamburg Towers erwägen auch Heimspiele in den Messehallen

Die Hamburg Towers erwägen nach Aussage von Sportchef Marvin Willoughby, in der kommenden Saison der Basketball-Bundesliga für einige Spiele von Wilhelmsburg in die Messehallen umzuziehen. "In den Messehallen könnten wir, wenn die bestellten Tribünen geliefert sind, wohl vor bis zu 5.500 Zuschauerinnen und Zuschauern spielen", sagte Willoughby dem "Hamburger Abendblatt". Das seien 2.000 Plätze mehr als in der Heimspiel-Stätte. "Da würde sich ein Umzug schon lohnen, zumindest für einige Spiele", so Willoughby. | 23.05.2022 11:06