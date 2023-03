Stand: 08.03.2023 21:31 Uhr Hamburg Towers bezwingen Paris Basketball

Die Basketballer der Hamburg Towers haben im Eurocup ihre Chance auf das Achtelfinale gewahrt. Am 15. Spieltag der Vorrunde setzte sich der Bundesligist in eigener Halle vor 2.200 Zuschauern gegen Paris Basketball mit 91:74 (46:41) durch und feierte den fünften Sieg. Lukas Meisner war mit 26 Punkten bester Scorer der Norddeutschen. In der Tabelle der Gruppe B liegen die Hamburger damit weiterhin auf Rang Acht, der die Qualifikation für die K.o.-Runde bedeuten würde. | 08.03.2023 21:29