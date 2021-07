Stand: 01.07.2021 11:27 Uhr Hamburg Towers: Taylor geht, Edigin kommt

Die Hamburg Towers verlieren ihren besten Spieler der vergangenen Saison. Wie der Basketball-Bundesligist am Donnerstag bestätigte, schließt sich der US-Amerikaner Kameron Taylor in der neuen Spielzeit dem israelischen Spitzenclub und Euroleague-Starter Maccabi Tel Aviv an. Der 26 Jahre alte Guard hatte in der abgelaufenen Serie im Schnitt fast 14 Punkte pro Partie erzielt und war einer der Garanten für den Play-off-Einzug der Towers. Neu bei den Hamburgern ist dagegen Eddy Edigin. Der 2,01 Meter große Forward spielte zuletzt zwei Jahre für die Giants Leverkusen in der zweitklassigen ProA. | 01.07.2021 11:26