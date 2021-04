Stand: 01.04.2021 14:22 Uhr Hamburg Towers: Spencer erhält Spiellizenz

Vor der Partie in Bamberg am Ostersonntag (15 Uhr) entspannt sich die Personalsituation des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers. Patrick Spencer erhielt die Lizenz und ist von sofort an für den Tabellensechsten spielberechtigt. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Bislang war der US-Amerikaner nur als Ergänzungsspieler im Training dabei. Allerdings handelt es sich bei Spencer um den siebten Ausländer in der Mannschaft. Da nur sechs ausländische Profis eingesetzt werden dürfen, müsste Trainer Pedro Calles bei sieben fitten Akteuren auf einen verzichten. | 01.04.2021 14:22