Stand: 15.04.2021 10:46 Uhr Hamburg Towers: Jubel über das Erreichen der Play-offs

Nach dem frühzeitigen Erreichen der Play-offs in der Basketball-Bundesliga (BBL) ist der Jubel bei den Hamburg Towers groß. "Ich freue mich für den Club, die Stadt und meine Jungs, dass wir zum ersten Mal die Playoffs erreicht haben", sagte Trainer Pedro Calles nach dem 80:74 gegen die Baskets Oldenburg - dem neunten Ligasieg in Folge. Bei noch sechs ausstehenden Begegnungen haben die Hanseaten noch die Möglichkeit, Vierter zu werden. Dadurch würden sie sich im geplanten "Best of five"-Modus im Viertelfinale einen Heimspiel-Vorteil verschaffen. | 15.04.2021 10:45