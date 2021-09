Stand: 07.09.2021 16:18 Uhr Hamburg Towers: Dauerkartenverkauf nach 2G-Modell

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers beginnt am Donnerstag mit dem Verkauf von Dauerkarten für die neue Saison. Nach dem 2G-Modell (geimpft oder genesen) sollen mindestens 1.300 Fans die Partien in der Liga und im Europapokal verfolgen können. "Wir versuchen, alle Abläufe so zuschauerfreundlich wie möglich zu gestalten und glauben, dass wir durch das 2G-Modell Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen verringern und so einen Schritt zurück zur Normalität gehen können", sagte Geschäftsführer Jan Fischer. | 07.09.2021 16:16