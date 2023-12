Stand: 22.12.2023 11:40 Uhr Hamburg Sea Devils tragen Heimspiel im Weserstadion aus

Die Hamburg Sea Devils werden in der kommenden Saison der European League of Football (ELF) auch ein Spiel im Bremer Weserstadion bestreiten. "Hamburg ist zwar unsere Heimat, jedoch wollen wir unseren Sport und unsere Farben auch in andere Städte bringen und die Fans von uns begeistern. Das Bremer Weserstadion bietet die perfekte Bühne für unsere Mission", sagte Sea-Devils-Manager Mark Weitz. Gegner und Spieldatum werden bei der Veröffentlichung des neuen Spielplans Mitte Januar bekannt gegeben. Am 14. Juli findet zudem ein Spiel im Volksparkstadion statt. | 22.12.2021 11:38