Stand: 03.06.2023 21:21 Uhr Hamburg Sea Devils starten mit Niederlage

Die Hamburg Sea Devils sind mit einer Niederlage in die neue Saison der European League of Football gestartet. Bei den Panthers Wroclaw verloren die Norddeutschen 25:34. Für das erste Heimspiel am 11. Juni (16.25 Uhr) im Volksparkstadion gegen Rhein Fire aus Düsseldorf werden mehr als 20.000 Fans erwartet. | 03.06.2023 21:21