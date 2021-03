Stand: 09.03.2021 13:25 Uhr Hamburg Sea Devils spielen in der EFL

Die neugegründete European League of Football (ELF) hat die Hamburg Sea Devils als Starter für die europäische Profi-Liga im American Football bekanntgegeben. Die Norddeutschen hatten bis zur Einstellung im Jahr 2007 in der NFL Europe gespielt und waren letzter Titelträger des Ablegers der nordamerikanischen Football-Liga. In der Premieren-Saison will die EFL mit acht Teams aus drei Nationen starten, darunter auch die German Knights 1367 Niedersachsen aus Hildesheim. Die Aufnahme des Spielbetriebs ist für Juni geplant. | 09.03.2021 13:21