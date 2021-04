Stand: 03.04.2021 10:19 Uhr Hamburg Sea Devils holen zwei erfahrene College-Spieler

Die Hamburg Sea Devils haben zwei weitere zentrale Spieler für die Premieren-Saison der neu gegründeten European League of Football (ELF) verpflichtet. Wie die ELF mitteilte, werden Defensive Back Justin Rogers und Running Back Xavier Johnson für die Hamburger auflaufen. Die beiden Amerikaner waren bei Division-1-Colleges aktiv. Justin Rogers spielte für die Miners der University of Texas El Paso, Xavier Johnson lief für die Jaguars der University of South Alabama auf. | 0304.2021 09:28