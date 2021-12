Stand: 06.12.2021 18:19 Uhr Hamburg Sea Devils holen Wide Receiver Constant

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football haben Passempfänger Jean Constant verpflichtet. Der 25-jährige Haitianer habe einen Vertrag für die nächste Saison unterschrieben, teilten die Sea Devils am Montag mit. In Europa spielte er für die Barcelona Dragons und war dort der einzige Wide Receiver mit mehr als 1.000 Yards in der regulären Saison. "Für mich war er einer der gefährlichsten und spektakulärsten Spieler der abgelaufenen Saison", sagte Max Paatz, Generalmanager der Sea Devils. | 06.12.2021 18:18