Stand: 22.04.2023 10:27 Uhr Hamburg Crocodiles melden erneut Insolvenz an

Eishockey-Oberligist Hamburg Crocodiles wird die Insolvenz anmelden. Das kündigte der Verein auf seiner Homepage an. Die Spielbetriebs GmbH sei in eine finanzielle Notlage geraten, hieß es. Anfang April habe es die schriftliche Absage eines bis dahin für die nächste Spielzeit sicher geglaubten neuen Hauptsponsors gegeben. Bereits in der abgelaufenen Saison 2022/2023 habe der Spielbetrieb in Ermangelung eines Hauptsponsors durch die Gesellschafter mit erheblichen, finanziellen Mitteln sichergestellt werden müssen. Für die abgelaufene und anstehende Spielzeit 2023/24 stehe aktuell eine Finanzierungslücke mit einem mittleren sechsstelligen Betrag bevor. Bereits 2018 hatten die Crocodiles Insolvenz angemeldet. | 22.04.2023 10:04