Stand: 18.04.2023 11:58 Uhr Hamburg Austragungsort der EM-Endrunde im 7er-Rugby

Die Europameisterschaften im 7er-Rugby kommen 2023 nach 14 Jahren Pause zurück nach Deutschland. Wie der Deutsche Rugby-Verband (DRV) am Dienstag mitteilte, findet das zweite und entscheidende Turnier der Kontinentalmeisterschaften der Männer- und Frauenteams vom 7. bis 9. Juli in Hamburg statt. Der erste Teil der EM in der Olympia-Sportart wird rund einen Monat zuvor in Portugal ausgespielt (9. bis 11. Juni). | 18.04.2023 11:57