Stand: 21.04.2025 15:58 Uhr Halstenbek-Rellingen vervollständigt Hamburger Pokal-Halbfinale

Die SV Halstenbek-Rellingen ist Altona 93, Eintracht Norderstedt und dem USC Paloma ins Halbfinale des Hamburger Fußball-Landespokals gefolgt. Das Team von Coach Heiko Barthel setzte sich am Montag gegen den Oberliga-Rivalen SC Vorwärts-Wacker Billstedt mit 2:1 (1:0) durch. In der Vorschlussrunde tritt HR nun bei Paloma an, das sich am Sonnabend gegen den FC Alsterbrüder durchgesetzt hatte. Im anderen Semifinale empfängt Altona (1:0 gegen den SC Victoria) den Regionalligisten Norderstedt, der beim Landesligisten Nikola Tesla mit 4:2 gewann. Ergebnisse | 21.04.2025 15:55