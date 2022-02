Stand: 02.02.2022 12:50 Uhr Hallenhockey-EM im Dezember in Hamburg

Die Hallenhockey-Europameisterschaften finden nach der coronabedingten Verschiebung nun vom 7. bis 11. Dezember in Hamburg statt. Das teilten der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und der europäische Verband EHF mit. Ursprünglich hätte das Turnier der Damen und Herren vom 12. bis 16. Januar stattfinden sollen, war aufgrund der Ausbreitung von Omikron aber verschoben worden. Der DHB sei "sehr froh", die EM nun doch noch ausrichten zu können, sagte DHB-Präsidentin Carola Morgenstern-Meyer: "Wir danken der EHF, dass sie weiter in uns als Gastgeber vertraut hat, vor allem in der schwierigen Phase, als eine Verschiebung aus pandemischen Gründen unvermeidbar war." | 02.02.2022 12:50