Stand: 26.09.2022 14:54 Uhr Hallenhockey-EM: Hamburger Tobias Hauke im Aufgebot

Doppel-Olympiasieger und Rekord-Nationalspieler Tobias Hauke wird als erfahrener Lenker im Aufgebot der Hallenhockey-Europameisterschaften in Hamburg stehen (7. bis 11. Dezember 2022). Das hat Coach Rein van Eijk bereits bekannt gegeben. Der für die EM zuständige Junioren-Bundestrainer wird die ansonsten sehr perspektivische Mannschaft erst Ende Oktober nominieren, wenn Herren-Coach André Henning sein Team für die Feld-WM in Indien näher eingegrenzt hat. "Es ist für mich ein tolles Gefühl, in meiner Stadt vor heimischen Fans noch mal ein solches Championat spielen zu dürfen", so der 35-jährige Hauke vom Harvestehuder THC. | 26.09.2022 14:54