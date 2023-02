Stand: 04.02.2023 16:08 Uhr Hallenhockey-DM: Damen vom Club an der Alster im Finale

Die Damen vom Club an der Alster greifen bei der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft nach dem Titel. Die Hamburgerinnen gewannen am Sonnabend ihr Halbfinale mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen den Münchner SC. Im Endspielt am Sonntag (12 Uhr) treffen sie auf Titelverteidiger Düsseldorfer HC, der zuvor den Mannheimer HC mit 4:0 bezwungen hatte. Bei den Herren bekommt es der Harvestehuder THC im Semifinale mit Mannheim und der Club an der Alster mit dem Berliner HC zu tun. | 04.02.2023 16:00