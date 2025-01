Stand: 25.01.2025 16:07 Uhr Hallenhockey: Alster-Damen scheitern im Halbfinale

Die Hockeyspielerinnen des Clubs an der Alster haben beim Final4 in Frankfurt/Main den Einzug ins Endspiel verpasst. Die Hamburgerinnen verloren am Sonnabend ihr Halbfinale gegen den Berliner HC 7:8 (5:5, 2:3) nach Penaltyschießen. 45 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Emily Wolbers für den Club an der Alster noch das Shootout erzwungen. | 25.01.2025 16:05