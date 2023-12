Stand: 03.12.2023 16:53 Uhr Hallen-Reitturnier in Braunschweig für 2024 abgesagt

Wegen wirtschaftlicher und allgemeiner Unsicherheiten setzen die Organisatoren das Hallen-Reitturnier "Classico" in Braunschweig für 2024 aus. "Nach reiflicher Überlegung und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sportlichen Faktoren ist das Risiko, 2024 an den Start zu gehen, zu groß", sagte Turnierchef Axel Milkau in einer Mitteilung. "Wir möchten uns nun auf 2025 konzentrieren, um dann nach einem Jahr Pause wieder gestärkt zurückzukommen." | 03.12.2023 11:24