Stand: 23.01.2024 18:20 Uhr Hallen-Hockey: Mit fünf HTHC-Spielerinnen zur Heim-EM

Mit fünf Spielerinnen des Harvestehuder THC aus Hamburg bestreitet die deutsche Damenhockey-Nationalmannschaft die Hallen-EM in Berlin (8. - 11. Februar). Bundestrainer Dominic Giskes nominierte neben DHB-Kapitänin Fenja Poppe auch Torhüterin Rosa Krüger sowie die Feldspielerinnen Katharina Kiefer, Teresa Martin Pelegrina und Laura Saenger. in den zwölfköpfigen Kader. Das deutsche Team ist Titelverteidiger und mit 16 Goldmedaillen auch EM-Rekordsieger in der Halle. | 23.01.2022 18:19