Stand: 02.02.2024 12:52 Uhr Hallen-EM: Hamburger Staib führt Hockey-Herren zum zweiten Sieg

Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Hallen-EM in Leuven nach einer großen Aufholjagd den zweiten Sieg geholt. Die Mannschaft von Bundestrainer Rein van Eijk gewann am Freitag gegen Kroatien nach 1:4-Rückstand noch mit 7:6 und hat damit gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale am Sonnabend. Überragender Spieler der DHB-Auswahl, die in Belgien ohne ihre Olympia-Fahrer und aktuellen A-Nationalspieler auskommen muss, war Constantin Staib vom Hamburger Polo Club mit vier Treffern. | 02.02.2022 12:44