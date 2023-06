Stand: 20.06.2023 19:24 Uhr Halle: Zverev erreicht mühelos das Achtelfinale

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle ohne große Mühe das Achtelfinale erreicht. Der Hamburger setzte sich am Dienstag in seinem Auftaktmatch mit 6:3, 6:4 gegen den Österreicher Dominic Thiem durch. Zverev verwandelte bei hochsommerlichen Temperaturen in der gut besuchten Arena nach 78 Minuten seinen ersten Matchball. Im Achtelfinale bekommt es der 26-Jährige an diesem Mittwoch mit dem Kanadier Denis Shapovalov zu tun. | 20.06.2023 19:10