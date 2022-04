Stand: 18.04.2022 14:08 Uhr Halbfinale gegen Stuttgart: SSC Schwerin will Fans einen Sieg bescheren

Für den SSC Schwerin ist ein Sieg am Dienstag (19 Uhr) im zweiten Halbfinal-Spiel gegen den MTV Stuttgart um die deutsche Volleyball-Meisterschaft Pflicht. Denn wenn die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski verliert, ist sie aufgrund der 1:3-Niederlage im ersten Duell ausgeschieden. Dass die Saison am Dienstagabend für den SSC vorbei sein könnte, damit habe er sich nicht beschäftigt, sagte der Coach: "Wir spielen zu Hause, in unserem Wohnzimmer. Wir wollen unseren Fans einen Sieg bescheren. Und wir planen mit einem dritten Spiel in Stuttgart." Das würde im Falle eines Erfolges am Freitag (19 Uhr) stattfinden. Play-off-Ergebnisse | 18.04.2022 14:00