Stand: 27.03.2021 20:18 Uhr Halbfinal-Play-offs: Schwerin gelingt Auftaktsieg gegen Stuttgart

Im Kampf und den Einzug in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft haben die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin den erhofften ersten Sieg in den Halbfinal-Play-offs gefeiert. Mit 3:0 (26:24, 25:20, 27:25) setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Sonnabend in eigener Halle gegen den MTV Stuttgart durch und reist nun mit einer 1:0-Führung in der Best-of-three-Serie zum zweiten Spiel am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) beim Mitfavoriten auf den Titel. | 27.03.2021 20:15