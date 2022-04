Stand: 24.04.2022 18:06 Uhr Hagen a.T.W.: Meyer-Zimmermann gewinnt Riders-Tour-Auftakt

Die frühere Team-Weltmeisterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann hat den Auftakt der Riders Tour für sich entschieden. Nur drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes gewann die 41-Jährige aus Schenefeld am Sonntag das Springen um den Großen Preis in Hagen am Teutoburger Wald. In zwei Umläufen blieb sie mit dem zehn Jahre alten Wallach Messi ohne Fehlerpunkte und erzielte im zweiten Durchgang die beste Zeit. Für ihren Erfolg kassierte sie 23.800 Euro. Zweiter wurde der Südafrikaner Oliver Lazarus mit Butterfly Ennemel vor Mario Stevens aus Molbergen mit Starissa. | 24.04.2022 18:05