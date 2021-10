Stand: 09.10.2021 13:26 Uhr Haas traut sich Tennis auf hohem Niveau weiter zu - unter Umständen

Der ehemalige Weltranglistenzweite Tommy Haas kann sich noch immer vorstellen, auf hohem Niveau Tennis zu spielen - allerdings nur unter ganz bestimmten Umständen. "Wenn es hier ein Turnier geben würde, in dem man nur einen Satz spielen muss und hat am nächsten Tag Pause, dann könnte ich mir vorstellen, mich sechs Wochen vorher vorzubereiten und meinen Namen da reinzuwerfen. Aber nur dann", sagte der 43-Jährige drei Jahre nach seinem Karriereende. Haas ist inzwischen als Turnierdirektor für das Masters in Indian Wells verantwortlich. | 09.10.2021 11:46