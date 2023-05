Stand: 10.05.2023 10:11 Uhr Haas: Zverev muss "jetzt den Schalter umlegen"

Der frühere Weltranglisten-Zweite Tommy Haas sieht ganz entscheidende Wochen auf Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev zukommen. Die "vielen Aufs und Abs" nach dessen schwerer Knöchelverletzung aus dem Vorjahr seien zwar "ganz normal", sagte Haas der "Sport Bild": "Aber irgendwann muss er jetzt den Schalter umlegen. Die nächsten drei, vier Wochen muss er Punkte verteidigen." Beim Masters-Turnier in Rom und bei den French Open (ab 28. Mai) stand Zverev in der vergangenen Saison jeweils im Halbfinale. "Sonst fällt er raus aus den Top 30, 40 oder 50 der Welt", warnte Haas: "Dann drohen schon früh in den Turnieren die starken Gegner. Diese Situation ist neu für ihn." | 10.05.2023 10:09