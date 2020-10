Stand: 11.10.2020 16:00 Uhr HTHC zieht an Club an der Alster vorbei

Die Herren vom Harvestehuder THC haben am Sonntag in der Hockey-Bundesliga das Nachholspiel gegen den Nürnberger HTC mit 7:0 (4:0) gewonnen und damit in der A-Staffel Lokalrivale Club an der Alster vom vierten Platz verdrängt. Am Vortag hatte der HTHC beim 2:2 (0:1) gegen Uhlenhorst Mülheim einen Achtungserfolg knapp verpasst. In der Schlussphase fiel noch der Ausgleich. Freude gab es beim Großflottbeker THGC, die den Crefelder HTC mit 4:2 (3:2) bezwangen. Die HTHC-Damen besiegten derweil die Zehlendorfer Wespen mit 2:0 (2:0) und konnten nach 371 Tagen wegen der Corona-Pause wieder einen Heimsieg feiern. Bundesliga Herren Bundesliga Damen | 11.10.2020 16:50