Stand: 20.04.2022 11:21 Uhr HSVH-Handballer Mortensen: "Nur noch ins Ziel kommen"

Handball-Profi Casper Mortensen zweifelt nicht am Bundesliga-Verbleib seines Vereins HSV Hamburg. "22 Punkte acht Spiele vor Schluss sind ganz okay. Das große Ziel war, dass wir in der Bundesliga bleiben. Bis jetzt sieht das ganz gut aus", sagte der dänische Linksaußen in einem Podcast des "Hamburger Abendblatts". Aktuell belegt der HSVH Rang elf. "Jetzt müssen wir in den nächsten acht Spielen nur ins Ziel kommen." Überblick | 20.04.2022 11:11