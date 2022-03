Stand: 23.03.2022 12:47 Uhr HSVH-Handballer: Bitter und Weller mit Coronavirus infiziert

Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss im Auswärtsspiel am Sonntag (16.05 Uhr) in Minden womöglich auf Torwart Johannes Bitter und Kreisläufer Niklas Weller verzichten. Wie ein Club-Sprecher am Mittwoch bestätigte, haben sich beide mit dem Coronavirus infiziert. Bereits zuvor waren Finn Wullenweber und Casper Mortensen bei den Hamburgern betroffen.