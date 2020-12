Stand: 13.12.2020 15:14 Uhr HSV: Gjasula-Einsatz gegen Sandhausen fraglich

Der Einsatz von Klaus Gjasula für den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV im kommenden Spiel gegen den SV Sandhausen ist noch offen. Der 30 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler hatte am Sonnabend beim 2:1 bei Darmstadt 98 einen Schlag auf die Nase bekommen und war in der Pause für Aaron Hunt draußen geblieben. "Die Nase ist aktuell geprellt und etwas geschwollen", berichtete Trainer Daniel Thioune am Sonntag. | 13.12.2020 15:14