Stand: 25.09.2020 10:23 Uhr

HSV wochenlang ohne Verteidiger Vagnoman

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss mehrere Wochen auf Außenverteidiger Josha Vagnoman verzichten. Der U21-Nationalspieler hat im Training einen Riss des Außenbandes und eine Innenbandzerrung im linken Sprunggelenk erlitten. Vagnoman hatte beim Auftaktsieg gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) in der Startelf gestanden. Im Duell beim SC Paderborn am Montag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) könnte Jan Gyamerah für den 19-Jährigen in die Anfangsformation rutschen. Auch Khaled Narey ist ein Kandidat als Vagnoman-Ersatz. | 25.09.2020 10:23