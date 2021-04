Stand: 21.04.2021 17:06 Uhr HSV will Frauenteam wieder in der Bundesliga etablieren

Der Hamburger SV plant, den Frauenfußball wieder stärker in den Fokus zu rücken. Die akuell in der Regionalliga spielende Mannschaft solle möglichst bald in die Bundesliga zurückkehren, teilte der Verein am Mittwoch mit. "Wir wollen den Frauen- und Juniorinnenfußball im HSV gemeinsam professionalisieren", sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt über die gemeinsamen Pläne der Fußball AG und des HSV e.V. Die HSV-Frauen waren bis zur Saison 2011/2012 in der Bundesliga vertreten, wurden dann aber vom Spielbetrieb abgemeldet. | 21.04.2021 17:05