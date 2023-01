Stand: 27.01.2023 10:01 Uhr HSV verpflichtet Angreifer Nemeth

Der Hamburger SV hat seinen dritten Winter-Zugang verpflichtet: Der ungarische Angreifer Andras Nemeth kommt vom KRC Genk zum Tabellenzweiten der Zweiten Liga und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Das gaben die Hanseaten, die am Sonntag (13.30 Uhr/NDR Livecenter) gegen Eintracht Braunschweig in die Rückrunde starten, am Freitag bekannt. "Andras ist ein moderner Mittelstürmer, der sich neben seiner Abschlussqualität auch durch sein Spielverständnis auszeichnet", sagte Sportvorstand Jonas Boldt über den 20-Jährigen. Wechselbörse | 27.01.2023 09:59