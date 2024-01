Stand: 23.01.2024 10:00 Uhr HSV verlängert mit Nachwuchsstürmer Stange

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Otto Stange verlängert, wie der Club am Dienstag mitteilte. Im Sommer wäre der Kontrakt des 16 Jahre alte Angreifers ausgelaufen. Zur neuen Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben. Stange trainiert schon seit mehreren Wochen mit den Profis, reiste zuletzt auch mit ins Trainingslager in Spanien. In der U17-Bundesliga Nord/Nordost erzielte der Jugendnationalspieler in elf Ligapartien 13 Treffer. | 23.01.2022 10:21