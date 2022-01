Stand: 27.01.2022 17:52 Uhr HSV verlängert mit Co-Trainer Polzin bis 2024

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den Vertrag mit Assistenzcoach Merlin Polzin vorzeitig verlängert. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 31-Jährige bis zum 30. Juni 2024 bei den Hanseaten. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre am Ende der aktuellen Saison ausgelaufen. "Merlin hat sich von Tag eins als Teamplayer beim HSV mit voller Leidenschaft und Energie eingebracht, sagte Sportvorstand Jonas Boldt. Der gebürtige Hamburger war zur Saison 2020/21 mit dem damaligen Cheftrainer Daniel Thioune vom VfL Osnabrück in die Hansestadt gekommen und hatte seine Arbeit unter Interimscoach Horst Hrubesch sowie aktuell unter Tim Walter fortgesetzt. | 27.01.2022 17:50