Stand: 07.07.2021 20:04 Uhr HSV und Werder spielen remis - Hansa gewinnt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit einem 2:2 (2:2) gegen den Bundesligisten FC Augsburg Selbstvertrauen vor dem Start in die neue Saison getankt. Beide HSV-Tore erzielte am Mittwoch beim Test in Heimstetten Manuel Wintzheimer (22. und 26. Minute). Bundesliga-Absteiger Werder Bremen trennte sich im österreichischen Zillertal von Zenit St. Petersburg ebenfalls 2:2 (2:0). Eren Dinkci (21.) und Niclas Füllkrug (45.) trafen für die Hanseaten. Ligarivale Hansa Rostock bezwang in Sachsenhausen Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin mit 4:3 (2:2). Streli Mamba (7.), Nico Neidhart (30.), Theo Martens (68.) und Jan Löhmannsröben (74.) waren für die Mecklenburger erfolgreich. | 07.07.2021 20:24