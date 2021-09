Stand: 04.09.2021 16:21 Uhr HSV und Corona: 411 Impfwillige nehmen Angebot an

Am ersten Impftermin des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV im Volksparkstadion haben sich nach Angaben des Vereins 411 Impfwillige eine Spitze gegen das Coronavirus geben lassen. Insgesamt waren etwa 1.100 Besucher - unter anderen Familienangehörige als Begleitung der Geimpften - am Freitagabend dabei. Mit der Aktion unterstützt der Club die Impfkampagne der Hansestadt. Am 1. Oktober (17 bis 23 Uhr) werden noch einmal Zweit- und Einmalimpfungen im VIP-Bereich des Stadions angeboten. Teilnehmer werden zu einer kostenfreien Stadionführung eingeladen. | 04.09.2021 16:21